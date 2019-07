Polizei in Neuss sucht Zeugen : Einbrecher in Reuschenberg unterwegs

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Reuschenberg Einbrecher sind am Wochenende in Reuschenberg auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Unbekannten in einen Bungalow am „Schwarzer Weg“ eingedrungen.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag 6.45 Uhr. Um sich Zugang zu den Räumen zu verschaffen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Im Bungalow durchsuchten sie nahezu alle Schränke auf Beute. Mit Schmuck und Laptop flüchteten die Täter schließlich unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)