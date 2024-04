Roller-Fahrer versucht zu flüchten Polizei stellt drei gestohlene Fahrzeuge sicher

Die Polizei ist am Samstag um 1.10 Uhr auf zwei Kleinkrafträder, jeweils mit Sozius besetzt, aufmerksam geworden. Diese befuhren den Berghäuschensweg in Fahrtrichtung Norf. Aufgrund eines defekten Rücklichts an einem der Zweiräder wendeten die Polizisten mit ihrem Streifenwagen im Bereich der Einmündung Berghäuschensweg/Euskirchener Straße und wollten das Kraftrad mit der defekten Beleuchtung anhalten.