Täter in Neuss unterwegs : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Norf Unbekannte sind in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses am Ricarda-Huch-Weg eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Freitag zwischen 8.30 und 11.20 Uhr.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu den Wohnräumen, in dem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie erbeuteten Geld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)