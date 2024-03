Einbruch in Leichlingen Versuchter Einbruch: Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag riefen Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass sich gegen 8.30 Uhr zwei fremde Personen auf das Grundstück ihrer Nachbarn an der Immigrather Straße begeben hatten. Auf Ansprache fuhren die Unbekannten in einem silbernen Pkw mit Essener Städtekennung Richtung Autobahn davon. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei die flüchtigen Täter nicht mehr antreffen. Auf der Rückseite des Hauses stellten die Beamten ein aufgehebeltes Fenster fest. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.