Kontrollen in der Innenstadt Polizei erwischt Drogendealer in Neuss

Die Polizei kündigte an, ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen – sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung – fortzuführen. Für noch mehr Sicherheit, wie es heißt. Personen, die im Zusammenhang mit der Stadthalle oder dem Stadtgarten verdächtige Beobachtungen machen, können sich telefonisch unter der 02131 300-0 melden und ihre Beobachtungen mitteilen. In dringenden Notfällen werden die Neusser allerdings gebeten, sich an die 110 zu wenden. Auch eine schriftliche Mitteilung unter der E-Mail-Adresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de ist möglich.