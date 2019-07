Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Hundewelpe „Bronko“ in Neuss

Foto: Polizei 4 Bilder Polizei sucht Zeugen: Wer hat Welpe „Bronko“ gesehen?

Neuss Nur für wenige Minuten sollte der Labrador-Ridgeback-Welpe „Bronko" am Dienstag vor dem Kaufland an der Römerstraße in Neuss auf sein Frauchen warten. Doch als seine Besitzerin um 16.20 Uhr wieder vor die Tür trat, war der zuvor angebundene Junghund verschwunden.

Kinder gaben an, eine Fahrradfahrerin beobachtet zu haben, die den Vierbeiner mitgenommen haben soll. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau mit schulterlangem, blondem Haar soll etwa 1,70 Meter groß, stark geschminkt und mit einer roten Lederjacke über einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. An ihrem schwarzen Fahrrad war ein Körbchen angebracht. Die Unbekannte fuhr nach Aussage der Kinder mit dem Hund in Richtung Fußweg zur Wingenderstraße davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die helfen, „Bronko" wieder nach Hause zu bringen. Diese werden unter 02131 3000 entgegengenommen. Der Labrador-Ridgeback-Mix ist schwarz und hat braune Pfoten. Sein Aussehen erinnert ein wenig an einen Dobermann.

(jasi)