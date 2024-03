Sportschießen Mit großem Spaß zum Aufstieg

Bereits seit Dezember hatte die Truppe um Mannschaftsführer Tobias Urbach als Landesliga-Meister festgestanden. Nach auf- und abstiegbedingten Veränderungen in den oberen Ligen kam es nun zu einem Ausscheidungswettkampf für die Landesoberliga. Fünf Mannschaften aus dem Gebiet Nord des Rheinischen Schützenbundes traten gegeneinander an. Jeder Bewerber durfte maximal fünf Aktive an die Schießlinie bringen, dabei war ein 40-Schuss-Programm zu absolvieren. Urbach setzte bei diesem Wettkampf auf Corinna Glombitza, Marie Glombitza, Jessica Thurner, Tabea Schmidt und Tobias Urbach. „Und die harten Trainingswochen und teilweise zusätzlichen Trainingseinheiten haben sich ausgezahlt“, sagt er. Beim ersten Wettkampf war noch ein wenig Nervosität im Spiel. Trotzdem erzielten Marie Glombitza mit 391 Ringen sowie Jessica Thurner (389) schon starke Ergebnisse.