St. Andreas in Neuss-Norf Ermittlungen nach Brand in Kirchen-Vorraum

Die Polizei wurde am Montag gegen 15.30 Uhr zur Kirche St. Andreas an der Norfer Kirchstraße gerufen. Im Kirchenvorraum konnten die Beamten bei ihrem Eintreffen deutliche Spuren eines Brandgeschehens erkennen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Neben einem Blumentopf, einer gesprungenen Glasplatte und einem angebrannten Blumengesteck war auch der im Kirchen-Vorraum befindliche Altar durch Feuer beschädigt worden. In der Zeit von 7 bis 22 Uhr ist der Vorraum täglich frei zugänglich.