Hatten 75.000 Euro in Bar, Drogen und Waffen dabei : Polizei nimmt zwei Drogendealer in Neusser Innenstadt fest

Polizei nimmt zwei Drogendealer in Neusser Innenstadt fest

Hatten 75.000 Euro in Bar, Drogen und Waffen dabei

Düsseldorf/Neuss Der Düsseldorfer Polizei ist am Donnerstag ein empfindlicher Schlag gegen Drogenhändler gelungen. Die Beamten schlugen mitten in der Neusser Innenstadt zu.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zugriff am Donnerstagvormittag. Die Männer im Alter von 54 und 55 Jahren stehen in Tatverdacht, in größerem Umfang mit Drogen zu handeln.