Kontrolle in Neuss : E-Scooter-Fahrer unter Drogen und ohne Versicherungsschutz

Neuss Die Polizei warnt vor erheblichen Verletzungen nach Zusammenstößen mit E-Scootern – und weist auf gesetzliche Regelungen hin.

Auch im Neusser Stadtbild sind mehr E-Scooter zu sehen. Doch dass nicht alle Nutzer legal mit den modernen Gefährten unterwegs sind, beweist ein aktueller Fall. Am Mittwoch hielt die Polizei gegen 20 Uhr einen 31 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter auf der Brücke oberhalb des Verschiebebahnhofs an. An dem Elektrokleinstfahrzeug fehlte der Versicherungsnachweis. Der Neusser räumte den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Sein nervöses Verhalten und ein untrüglicher Geruch führten dann noch zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.