Corona-Streife in Neuss : Steinwurf auf Auto - Polizei ermittelt gegen Gruppe junger Männer

Neuss Ein Fahrzeug des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) ist nach Zeugenaussagen mit Steinen beworfen worden. Die Polizei ermittelt gegen eine Gruppe junger Männer, im Alter von 17 und 19 Jahren.

In der Nacht zu Samstag ist das Auto des KSOD an der Euskirchener Straße mit Steinen beworfen wurden. Die Polizisten trafen am Einsatzort neben den Mitarbeitern des KSD auch vier Tatverdächtige an. Das berichtet die Polizei.