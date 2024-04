Schützenbruderschaft Neuss-Furth Letztmalig Vogelschießen in alter Weise

Der Tag der Entscheidungen beginnt für den Schützennachwuchs bereits um 13 Uhr auf dem Schießstand der Gaststätte Lebioda, wo der Schülerprinz ermittelt wird. Direkt im Anschluss wird er unter den Klängen des Bundesfanfarenkorps Neuss-Furth zum Antreten des Regimentes an der Neusser Weyhe begleitet. Dort tritt dann um 16 Uhr das gesamte Further Schützenregiment an, damit der scheidende Schützenkönig in Begleitung des Komitees letztmalig sein Regiment abschreiten kann, bevor die Truppe zum Schützenzelt auf dem Further Kirmesplatz abmarschiert.