Verbrechen in Neuss : Versuchter Raub auf Kiosk in der Nordstadt

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt An der Further Straße ist es am Samstag gegen 20.30 Uhr zu einem versuchten Raub auf ein Kiosk gekommen. Der Angestellte wurde dabei mit einer Waffe geschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei unbekannte Männer die Räumlichkeiten und bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe, um so die Tageseinnahmen zu erbeuten. Als der Geschädigte allerdings die Herausgabe des Geldes verweigerte, wurde er mit der Waffe geschlagen und die Unbekannten versuchten selbst die Kasse zu öffnen, was jedoch misslang.

Beide Personen flüchteten dann aus dem Kiosk über die Further Straße in Richtung Bahnhof. Sie können wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann ist Anfang bis Mitte 20, circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur weiße Mund-Nasen-Schutzmaske, schwarzer Hoodie mit Kapuze, schwarze kurze Hose, helle Schuhe, schwarze Sportumhängetasche, akzentfrei Deutsch sprechend. Der zweite Mann ist Mitte bis Ende 20, 1,80 Meter groß, korpulente Statur, schwarze Mund-Nasen-Schutzmaske, schwarzer Hoodie mit hellem viereckigem Motiv, schwarze Trainingshose mit drei weißen Streifen an den Außenseiten, weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000.

(NGZ)