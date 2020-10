Ermittlungserfolg in Neuss : Handy-Ortung überführt mutmaßlichen Dieb

Das Smartphone konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Eine zunächst unbekannte Person hat am Mittwoch ein Smartphone in einer Physiotherapiepraxis gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Das Opfer konnte den Beamten einen Standort des Telefons mitteilen. Dadurch ergab sich eine ungefähre Übereinstimmung mit der Anschrift eines Mannes (56), der nachweislich zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Praxis gewesen war.

