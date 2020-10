Unfall in Neuss : Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß von Auto und Straßenbahn

Neuss Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn sind am Samstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Aufgrund unterschiedlicher Darstellungen der Beteiligten, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag gegen 14 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Behörde war eine 35-jährige Neusserin mit ihrem Kleinwagen auf der Stresemannallee in Richtung Düsseldorf unterwegs. In Höhe der Kreuzung Stresemannallee / Willy-Brandt-Ring wollte sie nach links auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Dabei übersah sie nach derzeitigen Polizeinformationen eine von hinten kommende Straßenbahn. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrerin und ihre drei Insassen wurden verletzt und wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.