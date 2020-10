Mehrfamilienhaus in Neuss : Frau mit Messer angegriffen - Mordkommission ermittelt

Neuss In einem Mehrfamilienhaus ist eine Frau mit einem Messer angegriffen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach derzeitigen Ermittlungen um ihren Ehemann. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Am Freitagmorgen, gegen 4.40 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, weil in einem Mehrfamilienhaus im Neuss er Dreikönigenviertel eine Frau von ihrem Mann mit einem Messer angegriffen worden sei. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass eine 54-jährige Frau in ihrer Wohnung Stichverletzungen erlitten hatte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach derzeitigen Ermittlungen um den 58-jährigen Ehemann des Opfers. Er konnte noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden.