Polizei in Neuss ermittelt : Katalysatoren aus Autos gestohlen

Die Polizei in Neuss sucht die Diebe (Themen-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Selikum Diebe haben am Nixhütter Weg an einem grauen Daimler Chrysler sowie an einem schwarzen VW Lupo die Katalysatoren entwendet. Eine weitere Tat gab es an der Rheydter Straße.

Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten in Selikum am Dienstag zwischen 6 und 16.30 Uhr. Zusätzlich erfuhr die Polizei am Mittwoch von einem Katalysatoren-Diebstahl an der Rheydter Straße in Neuss auf einem Mitfahrerparkplatz. Betroffen war ein Daimler.

Dort schlugen die Diebe zwischen 9 und 14.30 Uhr zu. Zeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)