Stadt Neuss erstattet Anzeige : Steinwurf gegen Auto der städtischen Corona-Streife

Neuss Die Stadt hat am Wochenende verstärkt die Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen kontrolliert. Dabei ist eine ihrer Streifen attackiert worden. Zum Glück gab es keine Verletzten.

In einer Unterführung in Erfttal ist in der Nacht zum Samstag ein Streifenfahrzeug des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) aus einer Gruppe Heranwachsender heraus gezielt mit einem Stein beworfen worden. Die Windschutzscheibe ging zu Bruch, die KSOD-Mitarbeiter aber seien unverletzt geblieben, sagt Ordnungsdezernent Holger Lachmann. Er werde Anzeige erstatten, sagt der Beigeordnete, der das nicht tatenlos hinnehmen will. „Es ist völlig indiskutabel, dass gegen die, die unterwegs sind um uns alle zu schützen, solche Taten verübt werden“, sagt er.