Kreis Viersen bereitet sich auf Gefährdungsstufe 2 vor : Maskenpflicht in Kempen und Tönisvorst

Diese vier Herren waren bereits am Freitag freiwillig mit Masken auf der Engerstraße in der Kempener Fußgängerzone unterwegs. Ab Samstag ist das Pflicht. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Tönisvorst Ab Samstag müssen Passanten in den Zentren von Kempen, St. Tönis und Vorst Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Der Kreis Viersen bereitet sich unterdessen schon auf einen Inzidenz-Wert von über 50 und noch schärfere Regeln vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Wer die Zentren von Kempen, St. Tönis und Vorst besucht (oder dort wohnt), muss ab Samstag auch auf den Straßen eine Maske tragen. Das haben die beiden Städte am Freitagvormittag zusammen mit dem Kreis Viersen beschlossen. Grund dafür ist der Corona-Inzidenz-Wert: Dieser war in der Nacht zu Donnerstag im Kreis Viersen auf 45 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner gestiegen – und hat damit den Schwellenwert von 35 überschritten. Also müssen die Kommunen schärfere Regeln erlassen, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Info Fehler bei der Datenübertragung Bei der Datenübertragung der Corona-Neuinfektionen aus dem Kreis Viersen an das Land NRW war der Server der Übertragungs-Software am Donnerstag überlastet. Beim Landeszentrum für Gesundheit sind daher keine neuen gemeldeten Fälle aus dem Kreis Viersen eingegangen. Entsprechend sank dort fälschlicherweise die Sieben-Tages-Inzidenz des Kreises Viersen. „Die Fälle werden selbstverständlich nachgetragen“, teilte ein Kreissprecher mit.

Die Maskenpflicht gilt ab Samstag, 24. Oktober, rund um die Uhr innerhalb des Kempener Innenstadt-Rings: Thomasstraße, Burgwall, Möhlenwall, Tiefstraße, Kuhstraße, Burgstraße, Spülwall, Wambrechiestraße, Orsaystraße, Judenstraße, Hessenwall, Donkwall, Engerstraße, Neustraße, Rabenstraße, Klosterstraße, Studentenacker, Ellenstraße, Umstraße, Buttermarkt, Moosgasse, Schulstraße, Acker, Heilig-Geist-Straße, Franziskanerstraße, Kirchgasse, Kirchstraße, An Sankt Marien, Am Propsteigarten, Patersgasse, Alte Schulstraße, Oelstraße, Postgasse, Heinrich-Reck-Gasse, Peterstraße, Arnold-Janssen-Straße, Viehmarkt, Bockengasse sowie die Parkplätze P1 – P5, P8 – P10, P12 – P15, P17. In Tönisvorst gilt die Maskenpflicht – ebenfalls rund um die Uhr – auf der Hochstraße, dem Rathausplatz und Wirichs-Jätzke in St. Tönis sowie in Vorst auf dem Markt.

In Willich bleibt man dabei, keine Maskenpflicht einzuführen, da sich in den Innenstädten die Mindestabstände von 1,50 Meter einhalten ließen, so Stadtsprecher Michael Pluschke. „Zudem würden Vorschriften, die nicht sinnvoll sind, die Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung schmälern.“ Auch in Grefrath gibt es keine Maskenpflicht auf den Straßen.

Wird die Einhaltung kontrolliert?

Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans hofft, „dass sich alle Kempener und Besucher an die Maskenpflicht in der Innenstadt halten“, empfiehlt aber angesichts der steigenden Corona-Zahlen, „auf freiwilliger Basis überall Maske zu tragen“. Die Maskenpflicht in der Fußgängerzone werde das Ordnungsamt verstärkt kontrollieren – wenngleich man zunächst nicht auf Bußgelder, sondern auf Ermahnungen der Maskenmuffel setzen werde. Ähnlich sieht es auch in Tönisvorst aus: Man werde in den kommenden Tagen Schilder aufstellen, die auf die Maskenpflicht hinweisen, sagt Tönisvorsts Kämmerin Nicole Waßen. Bis die Schilder stehen, werde der Ordnungsdienst freundlich auf die Maskenpflicht hinweisen, aber auch später wolle man auf die Einsicht der Bürger setzen und Bußgelder nur als letztes Mittel verhängen.

Welche Regeln gibt es sonst noch?

Zudem gilt überall im Kreis Viersen: An Festen mit herausragendem Anlass – wie etwa Hochzeiten, Taufen, Jubiläen oder Abschlussfeiern – außerhalb einer Wohnung dürfen maximal 25 Menschen teilnehmen. Veranstaltungen, Versammlungen und Kongresse mit mehr als 1000 Teilnehmern sind unzulässig. Das gilt, solange der Inzidenz-Wert nicht die Marke von 50 überschreitet. Dass er das bald tut, gilt jedoch als sehr wahrscheinlich – deswegen bereitet sich der Kreis Viersen auch schon auf diesen Fall vor, so Kreissprecher Benedikt Giesbers im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was passiert ab einem Inzidenz-Wert von 50?

Würde der Wert von 50 am Wochenende überschritten, würde die entsprechende Verfügung frühestens am Montag im Amtsblatt veröffentlicht, die noch mal verschärften Regeln würden dann ab Dienstag gelten: An Festen aus herausragendem Anlass – etwa Hochzeiten – außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen. Bei Veranstaltungen sind innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, der Kreis Viersen lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu. Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr unzulässig.

Wie verbreitet sich das Virus im Kreis Viersen?

Die vergangenen Wochen machen deutlich: Auch ohne großen lokalen „Hotspot“ steigt die Anzahl der positiven Corona-Tests im Kreis Viersen stetig an. „Das Virus verbreitet sich nicht zuletzt durch viele kleinere Treffen im Privaten, an denen jeweils nur wenige Menschen teilnehmen“, sagt Dr. Barbara Nieters, Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes in Viersen.

Wie ist die Lage in den Krankenhäusern?