Infektionszahlen im Rhein-Kreis Neuss : Bundeswehr hilft bei Corona-Kontaktverfolgung

Die Bundeswehr soll ab November auch im Rhein-Kreis Neuss das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsfällen unterstützen. Foto: dpa/Markus Scholz

Rhein-Kreis Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss steigt derart rasant, dass die Behörden mit der Kontakt-Nachverfolgung nicht mehr hinterher kommen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat die Bundeswehr daher um Amtshilfe gebeten – und die Zusage bereits erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

„Ab 2. November unterstützen uns 20 Soldaten bei der Kontakt-Nachverfolgung“, sagt er. „Bis vor zwei Tagen schien es noch, als würden wir eine solche Hilfe nicht benötigen. Aber seither haben die Corona-Infektionen massiv zugenommen.“

Zudem haben Software-Probleme zuletzt die Arbeit erschwert. Das Robert-Koch-Institut stellt für die Gesundheitsämter und Landesstellen die Software SurvNet zur Verfügung, die zur Erfassung, Auswertung und Weiterleitung der Meldedaten gemäß Infektionsschutzgesetz dient. Laut Kreisgesundheitsamt war der Survnet-Webservice des RKI am 22. Oktober gestört, so dass die damit verknüpften Daten des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) nicht die tatsächliche Corona-Entwicklung wiedergeben. Betroffen seien davon mehr als zehn weitere Kreise und kreisfreie Städte in NRW.

Das wirft jedoch einen trügerischen Blick auf die Lage und erschwert die Arbeit der Behörden. Denn die aktuellen LZG-Daten für den Rhein-Kreis zeigten zum Vortag keine Neuinfektionen, und der Inzidenz-Wert war auf 52,7 gefallen. „Das wäre zwar wünschenswert, ist aber leider nicht die Realität“, erklärt Petrauschke. Er weist darauf hin, dass die LZG-Zahlen deutlich ansteigen werden, wenn neue und die statistisch vorübergehend offenen Fallzahlen wieder einfließen. So verzeichne der Rhein-Kreis Neuss für Donnerstag – da waren es 92 Neuinfektionen – und Freitag eher einen „dramatischen Anstieg der Infektionszahlen“. Wie das RKI zwischenzeitlich mitgeteilt hat, seien die technischen Störungen behoben.

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des LZG ist der für alle Kreise und kreisfreien Städte in NRW maßgebliche Richtwert in der Pandemie-Bekämpfung. Er spiegelt nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen, sondern beschreibt die Häufigkeit von Ereignissen innerhalb einer Zeitspanne. In Bezug auf die Corona-Zahlen werden alle aktiv gemeldeten Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage zusammengezählt und auf eine Personenanzahl von 100.000 umgerechnet. Es kann auch vorkommen, dass die Fallzahlen steigen und der Inzidenzwert fällt, weil insgesamt weniger Fälle in die Berechnung des Inzidenzwertes einfließen. Sollten die Fallzahlen jedoch flächendeckend weiter rapide ansteigen, stellt sich die Frage, ob weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus erforderlich sind.