Neue Corona-Regeln ab Montag : Mönchengladbach verhängt Maskenpflicht in der Innenstadt

Mönchengladbach Auf zahlreichen Straßen in den Innenstädten von Rheydt und Gladbach gilt ab Montag auch im Freien die Maskenpflicht. Mit der Gefährdungsstufe 1 für die Stadt gelten zudem weitere Maßnahmen.

In den Innenstädten in Gladbach und Rheydt gilt ab Montag auf vielen Straßen eine Maskenpflicht. Wie die Stadt am Samstagabend bekanntgab, wird dies mit dem Überschreiten des Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes von 35 begründet. Damit gelte in Mönchengladbach seit Samstag offiziell die Gefährungsstufe 1 im Sinne der Coronaschutzverordnung des Landes NRW.