Tipps für Gesundheit, Auto und Haus Saharasand – woher er kommt und welche Folgen er hat

An Autowaschanlagen wie Clean Car am Neusser Bahnhof herrscht Hochbetrieb: „Der Andrang ist groß. Das geht jetzt schon eine Woche so, die Autofahrer stehen teils bis auf die Straße Schlange“, sagt René Neuwirth von Clean Car. Vor allem an den SB-Waschboxen müsse mit Wartezeiten gerechnet werden. „An der Waschanlage selbst haben wir das gut im Griff und sorgen für Tempo“, sagt Neuwirth. Was Sie jetzt über Saharastaub und die Folgen wissen müssen: