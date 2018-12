20.000 Meilen unter dem Meer: Käpt’n Arno taucht ab

Neuss „20.000 Meilen unter dem Meer“: Der Roman beschreibt die Unterwasserwelt, in die auch Arno und Andrea Jansen gerne abtauchen.

Es gab eine Zeit, da dachten Kinder wie Erwachsene beim Namen Nemo nicht zuerst an einen animierten Anemonenfisch aus dem Hause Pixar, sondern an einen mysteriösen, ja unheimlichen Kapitän. „20.000 Meilen unter dem Meer“ lautet der Titel des weltberühmten Abenteuer-Romans von Jules Verne. In der Entstehungszeit des Buchs im 19. Jahrhundert waren darin beschriebene Untersee-Boote zwar grundsätzlich schon bekannt. Die tieftauchende „Nautilus“ aber war für die Leser pure Science-Fiction. Die von dem französischen Autor beschriebenen Möglichkeiten der Technik boten reichlich Stoff, aus dem echte Träume sind – und sie weckten ein Interesse an der Unterwasserwelt, der auch der Neusser Arno Jansen erlegen ist. Er taucht – und nicht nur im Sandhofsee.