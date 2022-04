Landtagswahlkampf in Neuss : Das Fernduell der Spitzenkandidaten

Neuss CDU und SPD freuen sich auf Ministerpräsident und Herausforderer. Der erhoffte Effekt dürfte in beiden Fällen derselbe sein. Linke erwarten die Bundesvorsitzende, die derzeit mit einer Sexismus-Debatte in den eigenen Reihen beschäftigt ist

Wie unbeschwert wirkt im Vergleich dagegen die Freude bei CDU und SPD, die zur Unterstützung ihrer Wahlkämpfer noch den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und seinen Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) erwarten dürfen. Kutschaty wird am 26. April um 16 Uhr auf den Markt kommen, am 6. Mai gehört ab 13.30 Uhr Ministerpräsident Wüst diese Bühne.

Der erhoffte Effekt dürfte in beiden Fällen derselbe sein, CDU-Parteichef Jan-Philipp Büchler aber bringt ihn auf den Punkt: „Das gibt Rückenwind.“ Für ihn und den Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings ist die Kundgebung mit dem Ministerpräsidenten Schluss- und Höhepunkt einer ganzen Reihe von Besuchen hochrangiger CDU-Politiker. Denn am 3. Mai kommt Wolfgang Bosbach um 18 Uhr zum CDU-Frühlingsfest in den Rennbahnpark, tags drauf nimmt CDU-Generalsekretär Mario Czaja ab 17 Uhr am Nachbarschaftstreffen von Katharina Reinhold in Uedesheim teil. „Die Besuche zeigen: Unsere Stadt bleibt eine bekannte Marke auf der politischen Landkarte“, kommentiert Geerlings diese Dichte.