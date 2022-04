Was macht eigentlich ein Schiedsmann? : Hecken und Hähne halten Hückelhovener auf Trab

Friedbert Grates war bis vor Kurzem Schiedsmann in Hückelhoven. Häufige Nachbarschaftsstreitfälle drehten sich um Hecken, Zäune und Bäume. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Friedbert Grates war 15 Jahre lang Schiedsmann in Hückelhoven. Er erzählt, was das Amt ausmacht und wie er bei kleinen und großen Streitereien helfen konnte.

Mal ist es eine Hecke, die den Unmut eines Nachbarn auf sich zieht. Ein anderes Mal ist es ein Zaun, der nicht exakt auf der Grundstücksgrenze steht. Aber auch zu laute Kirchenglocken oder das in den Augen und Ohren mancher Nachbarn zu laute Rufen eines Hahnes. Mit all diesen kleinen und großen Sorgen und Problemen hat Friedbert Grates in den vergangenen Jahren als Schiedsmann der Stadt Hückelhoven so seine Erfahrungen gemacht.

Doch damit ist nun Schluss. Nach 15 Jahren wurde Friedbert Grates offiziell vom Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen verabschiedet, nun ist er kein Schiedsmann der Stadt Hückelhoven mehr. Es ist bereits sein zweiter Ruhestand. Nachdem er 2006 aus seinem Beruf ausgeschieden war, hatte er ein Jahr später das Amt des Schiedsmannes übernommen.

Eine Beobachtung, die Grates im Laufe der Jahre immer wieder gemacht hat: „Die Menschen reden kaum noch miteinander.“ Manchmal sei ihm da nur noch Kopfschütteln geblieben. Wenn Nachbarn im Clinch liegen, müssen diese Streitereien nicht immer zwangsläufig vor Gericht enden. Ein erster Schritt, etwas an der festgefahrenen Situation zu verändern, sei der Gang zu einem Schiedsmann. Davon gibt es fünf in Hückelhoven, von denen jeder bestimmte Zuständigkeitsbereiche hat. Für Notfälle gibt es an Wochenenden sogar einen Bereitschaftsdienst.

Die Streitkultur habe sich im Laufe der Jahre verändert, stellt Grates fest. Es werde häufig gar nicht erst versucht, aufeinander zuzugehen, ins Gespräch zu kommen und Kompromisse einzugehen. Dies sei dann deutlich geworden, wenn sich Friedbert Grates mit den Streithähnen zusammengesetzt hat. „Wenn man den Menschen zeigt, dass einem ihr Anliegen nicht egal ist und man ihnen zuhört, ist der erste Schritt bereits getan“, sagt Grates. Häufig sei bei den sogenannten Tür- und Angelgesprächen schon vieles aus der Welt geräumt worden. Diese Gespräche hatten ihm stets am meisten Freude bereitet. Wenn er auf kurzem Wege helfen konnte, Zankereien zu beenden, sei das immer ein schönes Gefühl gewesen.

Doch dies ist freilich nicht immer der Fall. Manchmal sind die Fronten so verhärtet, dass es kein Weiterkommen gibt. „Dann stellt sich zum Beispiel heraus, dass der aktuelle Streitpunkt gar nicht der Auslöser der Auseinandersetzung ist, sondern der Konflikt schon viele Jahre oder Generationen andauert“, betont der ehemalige Schiedsmann. Doch auch dann werde versucht, zunächst mal in einem Verfahren eine außergerichtliche Lösung zu finden. Das ist zum einen günstiger als vor Gericht, mehr als 50 Euro wird es nicht kosten. Und es gebe weder Gewinner noch Verlierer, vielmehr gehe es darum, einen Vergleich zu schließen. Die dort vereinbarten Verpflichtungen werden mit Unterschrift und Siegel festgehalten.

Als Grates vor 15 Jahren seinen Dienst als Feuerwehrmann quittiert hatte, hatte er noch keinen Gedanken daran gehegt, als Schiedsmann weiterzumachen. Doch Bürgermeister Jansen sei auf ihn zugekommen, habe ihm gesagt, er traue ihm das zu. „Ich habe Brände gelöscht, aber von der Tätigkeit als Schiedsmann hatte ich keine Ahnung“, sagt Grates. Der regelmäßige Austausch mit den Schiedskollegen und ehemaligen Schiedsmännern sei daher eine große Hilfe gewesen.

Im Rahmen der Verabschiedung von Friedbert Grates vereidigte Stefan Meuters vom Amtsgericht Erkelenz Harry Thiemt für den Schiedsamtsbezirk I (Stadtteil Hückelhoven) und führte ihn als Schiedsmann ein. Bürgermeister Jansen äußerte sich davon überzeugt, dass der neue Schieds­mann unparteiisch, aber mit viel Elan sein Ehrenamt bewältigen werde, schließlich, so erklärt er, habe er aufgrund seines Berufes als Polizeibeamter eine sehr gute Basis. Hartmut Steinbusch wurde bereits durch das Amtsgericht vereidigt und wird ab sofort den Schiedsamtsbezirk III (Stadtteile Brachelen und Hilfarth) für den kürzlich verstorbenen Schiedsmann Bernward Kellner übernehmen. Auch er wurde herzlich von Bürgermeister Jansen und anschließend von Stefan Meuters in der Schiedsmanngemeinschaft aufgenommen. Er kann ebenfalls auf eine langjährige Berufserfahrung als Polizeibeamter zurückblicken und diese für die Verhandlungen im Schiedsamt nutzen. In ein paar Jahren können sie sicherlich mit ähnlichen Geschichten aufwarten wie Friedbert Grates.