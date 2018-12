Experte für Sprache und Kultur in Neuss : Wilhelm Schepping begrüßt Außerirdische auf Nüsser Platt

Wilhelm Schepping ist nicht nur Experte für Nüsser Platt, sondern auch für die Geschichte und die Kultur der Quirinusstadt. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss In „Arrival“ ist Sprache die größte Barriere zwischen Mensch und Außerirdischen. Wilhelm Schepping wäre der ideale Ansprechpartner für Fremdlinge.

Zwölf außerirdische Raumschiffe landen an unterschiedlichen Punkten auf der Erde. Das ist die Haupthandlung des Science-Fiction-Films „Arrival“ (englisch für Ankunft), der 2016 Millionen Zuschauer fesselte. Könnte dieser Gedanke einmal Realität werden? Und dazu auch noch in Neuss?

„Nun, wenn Außerirdische tatsächlich einmal in Neuss ankommen sollten, brauchen sie ein großes Gelände, um ihr Raumschiff zu landen. Da würde ich glatt das Rennbahnareal empfehlen“, sagt Dr. Wilhelm Schepping und lacht. Er, bekannt für sein feinsinniges Sprachgefühl, wäre es auch, der mit den Fremdlingen, sofern sie denn friedlich gestimmt sind, kommunizieren kann – auf Nüsser Platt. „Wer sid ir dann?“, würde er die andersartigen Besucher sicherlich zuerst einmal fragen. „Und wie kom’t ir ausgerechnet noh Nüss? Do mot ich uch jo ze eesch ens janz herzlisch bejrüße.“ Das würde er sogar auf drei Sprachebenen wagen und so die Intelligenz der Wesen aus fernen Galaxien herausfordern: auf Hochdeutsch, auf Nüsser Platt und auf einer Zwischenebene, die er als „umgangssprachlich, sozusagen vernüssertes Hochdeutsch“ bezeichnet.

Info Film basiert auf einer Kurzgeschichte von 1998 Regisseur Denis Villeneuve Erscheinungsjahr 2016 Handlung Nachdem zwölf mysteriöse Raumschiffe auf der Erde landen, versuchen Wissenschaftler den Kontakt mit den Außerirdischen aufzubauen. Mit dem Erlernen der Sprache entwickelt die Linguistin Louise Banks (Amy Adams) die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen.



Natürlich sollen die Außerirdischen auch erfahren, wo sie gelandet sind. Dafür ist Wilhelm Schepping der richtige Mann. Ihm wurde vor drei Jahren das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine vielfältigen Verdienste im kulturellen Bereich verliehen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke brachte es in der Feierstunde auf den Punkt: „Es braucht einen langen Atem, um im Überblick einige der unzähligen Aktivitäten von Wilhelm Schepping vorzustellen.“ Neben seiner Lehrtätigkeit am Quirinus-Gymnasium und später im Hochschuldienst war er in zahleichen Gremien aktiv, die sich mit Musik und Volkskunde befassen. Er leitete den „Arbeitskreis Mundart“ der Heimatfreunde Neuss und wirkte bei zahlreichen Rundfunksendungen der Heimatfreunde mit. Außerdem veröffentlichte er 2009 das Werk „Quirinus-Lieder, Quirinus in Europa“.