Katharina Peters aus Neuss wollte Astronautin werden: Die Sehnsucht nach unendlichen Weiten

Neuss/Weltall Das Weltall erforschen wie „Der Marsianer“ – das war einst der Traum der aus Neuss stammenden Katharina Peters. Sie kam beim Wettbewerb „Die Astronautin“ unter die Top 70.

Der Mensch ist ein äußerst kleines Wesen. Wer das nicht glaubt, der sollte seinen Blick in den Nachtstunden öfter mal gen Himmel richten. Der Anblick von riesigen, leuchtenden, seit Milliarden Jahren existierenden Himmelskörpern relativiert die Zeitspanne des eigenen Daseins auf dem kleinen Planeten Erde ungemein.

Was der Mensch versucht, über das Universum herauszufinden? Vieles! Was er bisher weiß? Wenig! Doch gerade aufgrund der vielen ungeklärten Fragen hat das Weltall etwas Mystisches. Die ungespielte Note bietet eben Platz für die fantasiereichsten Klänge. Dennoch versucht der Mensch, sich seinen Weg durch das Fragezeichen-Labyrinth des Weltalls zu bahnen – auch mithilfe der International Space Station (ISS), die seit dem 2. November 2000 dauerhaft von Astronauten bewohnt wird und der Erforschung der Erde und des Weltraums dienen soll.

Handlung Der NASA-Astronaut Mark Watney wird auf dem Mars zurückgelassen, da er fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Er versucht, nicht nur zu überleben, sondern auch Kontakt zur Erde aufzunehmen. Ihm gelingt es, Sauerstoff zu erzeugen und Signale an die NASA-Zentrale zu senden. Diese beginnt sogleich mit der Planung einer Rettungsaktion des „Marsianers“. Zeitgleich begibt sich Watneys eigene Crew auf eine riskante Rettungsmission.

Dort oben, 400 Kilometer über der Erde, Forschungen zu betreiben, war einst der Traum von Katharina Peters. Die aus Neuss stammende, promovierte Chemieingenieurin hatte sich 2016 gegen zahlreiche der einst 400 Bewerberinnen durchgesetzt, die am Programm „Die Astronautin“ teilgenommen haben. Mit der Kampagne sollte die erste deutsche Astronautin gefunden werden. Die Siegerin soll im Jahr 2020 zur ISS fliegen und unter anderem Experimente am menschlichen Körper und mit verschiedenen Materialien machen.

Auch die Mannschaft der Raumfahrt-Mission „Ares III“, wie sie im Film „Der Marsianer“ zu sehen ist, wollte Forschungen betreiben – und zwar auf dem Mars. Am 18. Tag ihres Aufenthalts zwingt sie jedoch ein gefährlicher Sandsturm zum Abbruch ihrer Arbeiten und sie müssen den Planeten fluchtartig verlassen. Auf dem Weg zum sogenannten Mars-Rückkehr-Modul wird der Astronaut Mark Watney (Matt Damon) verletzt und bleibt bewusstlos liegen. Seine Kollegen treten die Rückreise an, für Mark Watney beginnt ein Kampf ums Überleben.

Im September wurden die 70 Top-Kandidatinnen in Berlin vorgestellt – Peters zählte dazu. Am Ende sollte es jedoch nicht ganz reichen. Denn mittlerweile wurden zwei Kandidatinnen ausgewählt, von denen eine die Reise zur ISS antreten wird. Dabei handelt es sich um Suzanne Randall und Insa Thiele-Eich. Das Duo steckt mitten in den Vorbereitungen.