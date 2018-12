Landestheater Neuss: Die mit den Schwertern tanzen

Neuss „Star Wars“ ohne Kampf mit dem Laserschwert geht gar nicht. Aber auch auf der Bühne sind manche Stücke ohne Degenduell oder ähnliches nicht denkbar. Die RLT-Schauspieler Stefan Schleue und Peter Waros zeigen, wie es geht.

Schleue war damals am RLT derjenige, der seine Kollegin coachte. Wie immer, wenn es darum ging, einen Schwertkampf oder ein Degenduell in eine Inszenierung einzubauen. Denn Schleue hat in seiner Ausbildung an der Hochschule Rostock eine richtige Fechtausbildung gehabt. Umso besser ist es nun, dass mit Peter Waros ein weiterer Schauspieler am RLT arbeitet (beide bleiben auch unter der neuen Intendantin Caroline Stolz im Ensemble), der das Kämpfen mit Waffen auf der Bühne gelernt hat. Wie der Zufall es will, auch in Rostock. Und beide haben in ihrer Laufbahn davon schon profitiert. Weil sie etwa in „Hamlet“, „Romeo und Julia“ oder auch „Cyrano de Bergerac“ besetzt wurden.