Konzert in Neuss: Hochwertige Musik im Hamtorkrug

Neuss Betrayers of Babylon, Schwarzpaul und Fillie trafen sich zum Konzert.

Zum Jahresende hat der Hamtorkrug – die holzgetäfelte Musikkneipe an der Büttger Straße – seinem Ruf noch einmal alle Ehre gemacht und eine Veranstaltung rausgehauen, die dem Prädikat „musikalisch wertvoll“ mehr als nur eine Bezeichnung verleiht. Denn mit den Neussern „Betrayers Of Babylon“, Rapper Fillie (zum ersten Mal mit Bandbegleitung) und der Dortmunder Formation Schearzpaul standen an einem Abend drei Acts auf der Bühne, die mit Modern Roots Raggae, Ska, HipHop, Dub und Rap über viele Stunden lang qualitativ hochwertigste musikalische Ware an die zahlreiche Kundschaft im nahezu ausverkauften Haus ablieferte.