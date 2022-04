Vor der Landtagswahl in NRW : BUND hält Klimaschutzprogramme der Parteien für nicht ausreichend

Düsseldorf Der BUND NRW fordert eine entschiedenere Reduzierung der Kohlendioxidemissionen. Doch die Parteien lassen vor der Landtagswahl Lösungen gegen die Klimakrise vermissen. Das sind die Probleme.

Keine der Parteien im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen hat nach Ansicht der Umweltorganisation BUND eine Lösung für die Klimakrise. „Es braucht ein Gesamtpaket“, sagte der Leiter der BUND-Landesgeschäftsstelle, Dirk Jansen, am Mittwoch im WDR 5-„Morgenecho“. „Das sehe ich in den Programmen der Parteien noch nicht hinreichend.“ In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt.