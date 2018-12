„Haarstudio Susanne“ in Neuss: Friseurin gibt nach 40 Jahren den Lockenstab weiter

Neuss Susanne Laeven, Inhaberin des „Haarstudio Susanne“, hat über die Jahre als Friseurin Anekdoten aus ganz Neuss gesammelt.

Schneiden, waschen, stylen, aber auch ein offenes Ohr haben: seit 40 Jahren ist Susanne Laeven Friseurin in Neuss und ist dabei täglich in Kontakt mit den Bürgern der Stadt gekommen. Zum Ende des Jahres übergibt Laeven das „Haarstudio Susanne“ an der Preußenstraße an Anna Cieslik.

„Man soll aufhören wenn es am schönsten ist“, sagt Laeven. Die 54-Jährige will zunächst eine Pause vom täglichen Geschäft einlegen. Die kann sie auch gut gebrauchen, denn in den letzten Jahren waren 60-Stunden-Wochen bei ihr keine Ausnahme, sondern die Regel. Seit rund zehn Jahren pendelt sie jeden Tag zwischen Neuss und Aachen. „Das ist mir zu viel geworden, auch wenn ich den Beruf immer noch sehr liebe“, sagt sie. Der Abschied fällt Laeven nicht leicht. „Ohne die treuen Kunden wären meine Geschäfte nichts“, sagt sie. Für diese Kunden soll sich deswegen wenig ändern. Zwischendurch führte die in Neuss ausgebildete Friseurin zwei Salons, schon vor fünf Jahren übergab sie den Laden an der Eichendorffstraße. Ihre Leidenschaft gilt auch nach dem Abschied immer noch dem Friseurberuf. Nach der geplanten Pause von einem Jahr will Laeven in der Berufsschule unterrichten. Allein in Neuss hat sie mehr als 50 Friseure ausgebildet. Auch Cielik, die zukünftige Inhaberin des Friseursalons, gehört dazu.