Lehrermangel in Rheurdt : Martinusschule personell schlechter besetzt

RHEURDT Der Lehrermangel wirkt sich auch im Ökodorf hat. Die Grundschule hat Lehrer abzugeben. Gleichzeitig kommt eine Kraft für sozialpädagogische Unterstützung hinzu.

Monika Herrschaft wollte im Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport, der kurz vor den Sommerferien tagte, nicht klagen. „70 Prozent der Stellen sind landesweit besetzt“, blickte die Schulleiterin der Martinusschule auf den NRW-Durchschnitt der Grundschulen, der vom Schulministerium höher angegeben wird. „Es ist eine Mangelverwaltung. Bisher standen wir gut da. Nach den Sommerferien haben wir 36 Wochenstunden abzuordnen.“ So ist der Lehrermangel, der vor allem bei Grundschullehrern herrscht, auch im Ökodorf angekommen, zumal mit dem neuen Schuljahr die Anzahl der Schüler um acht auf 201 zurückgeht. Dieser Mangel habe viele Ursachen, unter anderem die schlechtere Bezahlung gegenüber Lehrern der weiterführenden Schulen. Dieser Unterschied reicht in die Zeit vor zwei Jahrhunderten zurück, als die Schulpflicht eingeführt wurde und Volksschullehrer noch kein Studium vorzuweisen hatte, anders als zum Beispiel Lehrer für Gymnasien. Dabei sind in den letzten Jahrzehnten die Ansprüche an Grundschullehrer gestiegen, zum Beispiel mit der Inklusion von Kindern mit Einschränkungen.