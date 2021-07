Unterstützung durch Stadt, freie Träger und kommerzielle Anbieter : Lernförderung für Schüler in den Sommerferien

In den Sommerferien werden Schüler aller Grundschulen unterstützt, um ihnen den Start im August zu erleichtern. Foto: dpa/Marcel Kusch

Wermelskirchen Kindern und Jugendlichen soll der Schulstart im August erleichtert werden. An allen Schulen finden Angebote zu unterschiedlichen Zeiten statt.

Das hat es so noch nicht gegeben: Die Stadt Wermelskirchen bietet zusammen mit freien Trägern und kommerziellen Anbietern in den Sommerferien Lernförderung und Unterstützung an. Die finden in allen Grundschulen und den weiterführenden Schulen statt.

Die Verwaltung hat zusammen mit zahlreichen Beteiligten ein Förderprogramm entwickelt mit dem Schüler in diesen schwierigen Pandemiezeiten umfassend unterstützt werden können. „Mit viel Engagement von kommerziellen und öffentlichen Leistungsanbietern, den Schulen und der Stadt, ist es vor Beginn der Ferien gelungen, an den Schulen Angebote für Lernförderung und individueller Unterstützung zu organisieren, die den betroffenen Schülern den Start in das neue Schuljahr erleichtern“, freut sich Bürgermeisterin Marion Lück.

Die Schulen bieten in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern für Lernförderung, der Lebenshilfe und der Stadt in den Sommerferien Gruppenangebote an, die helfen sollen, coronabedingte Nachteile bei den Schüler auszugleichen. Finanziert werden diese Maßnahmen über ein Förderprogramm des Landes und einem Eigenanteil der Stadt.

An den Grundschulen werden in Trägerschaft der Lebenshilfe in der letzten Ferienwoche der Sommerferien von Montag, 9. August, bis 16. August, täglich von 9 bis 12 Uhr, Angebote zum sozialen, motorischen und sprachlichen Lernen gemacht. Darüber hinaus geht es darum, das Miteinander zu stärken, die Schüler zum Ende der Ferien frühzeitig auf den Start des neuen Schuljahres vorzubereiten und sie bei der Aufarbeitung individueller, pandemiebedingter Lerndefizite zu unterstützen. Geplant sind zwei Gruppen an der Schwanenschule, drei Gruppen an der Dhünntalschule (Standorte Dhünn und Dabringhausen), eine Gruppe an der Waldschule und eine Gruppe an der Grundschule Am Haiderbach (Standort Hünger). In den Gruppen sind jeweils acht bis elf Kinder der Jahrgänge 1 bis 4 angemeldet.

Die Sekundarschule und das Gymnasium bieten in Trägerschaft der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Studienkreis, der Schülerhilfe und dem Schüler Nachhilfe Zentrum insgesamt neun Gruppen für eine reine Lernförderung mit insgesamt 90 angemeldete Schülern an.