Stadtjubiläum in Neukirchen-Vluyn : Aktionsprogramm geht in die zweite Woche

Neukirchen-Vluyn Unter dem Motto „40 Jahre – 40 Impulse“ wird auch in der zweiten Ferienwoche ein buntes Programm geboten. Unter anderem gibt es eine Lesestunde für Kinder und interessante Touren.

(RP) Vor 40 Jahren wurde aus der „Gemeinde“ Neukirchen-Vluyn die „Stadt“ Neukirchen-Vluyn, als die Einwohnerzahl in der Statistik erstmals über 25.000 lag. Pandemiebedingt wird das in diesem Jahr etwas anders gefeiert: Mit 40 kleinen, dezentralen Impulsen – aus der Stadt, für die Stadt. Immer noch kommen Angebote zum Programm hinzu. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Stadtmarketing im Rathaus koordiniert die Aktionen. Wochenweise wird das Programm im Detail vorgestellt. In der zweiten Ferienwoche dürfen sich Interessierte noch über folgende Aktionen freuen: Am Mittwoch, 14. Juli, gibt es eine Handwerkertour durch das Dorf Neukirchen. Die Gästeführer Heide Schmitt und Peter Pechmann nehmen dabei ihre Gäste mit auf eine Spezial-Tour. Ebenfalls am Mittwoch können bei einer Rundtour durch die Felder um Neukirchen-Vluyn Direktvermarkter und Hofläden entdeckt werden. Angeboten wird die Tour vom Rheinischen Landfrauenverband, Ortsverband Neukirchen-Vluyn.