Schulleben : Frischer Anstrich für Schulen in Issum und Kerken

An der Issumer Nikolausschule werden die Ferien für kleinere Arbeiten im Schulgebäude genutzt. Foto: Bianca Mokwa

Kerken/Issum Die sechs Wochen werden für kleinere Arbeiten genutzt. Im Altbierdorf wird über den Bau von Mensen nachgedacht und über mehr Platz.

Die Gemeinde Kerken nutzt die Sommerferien, um die energetische Sanierung der Schulen voranzubringen. Weitere Lampen werden gegen LED ausgetauscht. Zudem werden Akustikdecken eingebaut, und es gibt Anstricharbeiten. 100.000 Euro investiert Kerken in die Schulen. „Das ist in diesem Jahr nicht so viel, nachdem wir in den vergangenen Jahren in hohem Maße in die Modernisierung der Schulen investiert haben“, so Bürgermeister Dirk Möcking. Spezielle Maßnahmen in Zusammenhang mit Corona stehen nicht an.

Auch in der Gemeinde Issum bekommen einige Klassenräume einen frischen Anstrich. Das gehöre aber zu den üblichen Arbeiten, erklären Susanne Hackstein und Thomas Schwolow von der Gemeinde Issum. Bei der Brüder-Grimm-Schule finden außerdem Arbeiten an der Heizungsanlage statt, eine Grundleiterplatte wird getauscht, die Regelung neu eingestellt. An der St.-Nikolaus-Schule werden zwei Räume mit IT-Verkabelung versehen. Über das Thema Lüftungstechnik war bereits in Politik und Verwaltung angesichts von Corona diskutiert worden. Man habe sich aber darauf geeinigt, keine Lüftungsgeräte für die Schulklassen anzuschaffen. „Alle Räume können gut gelüftet werden“, erklärt Susanne Hackstein von der Gemeinde Issum. Ob gelüftet werden muss, zeigen CO 2 -Warner an. Die messen die Konzentration des Kohlendioxid-Gehalts in der Luft. An beiden Grundschulen sind solche CO 2 -Warner vorhanden.