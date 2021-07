Im Zechenpark Kamp-Lintfort : Unbekannter Mann nähert sich Kindern

Kamp-Lintfort Ein Mann soll spielende Kinder angesprochen und auf den Arm genommen haben. Als eine Zeugin die Polizei holte, flüchtete er. Der Unbekannte soll sich öfter im Zechenpark aufhalten.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich auf dem Gelände des Zechenparks Kamp-Lintfort (ehemaliges Laga-Gelände) mehrfach Kindern genähert haben soll. Eine Frau machte die Polizei am Montag gegen 20 Uhr auf den Mann aufmerksam. Sie berichtete, dass er sich zu spielenden Kindern gesellt habe, die in Höhe des alten Förderturms Fussball spielten. Der Bier trinkende Mann habe den Kindern erzählt, dass er nun ihr Schiedsrichter sei, berichtete die Polizei. Die Frau habe ebenfalls erzählt, dass der Mann die Kinder hin und wieder auch in den Arm nehme.