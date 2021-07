Stiftungen der Sparkasse am Niederrhein : 100.000 Euro pro Jahr für Kultur und Soziales

Giovanni Malaponti (l.) ist Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung, Wilhelm van gen Hassend führt seit 1997 die Geschäfte. Foto: Norbert Prümen

GRAFSCHAFT Vom Comedy Arts bis zum Klavierfestival Ruhr: Mit insgesamt fünf Stiftungen unterstützt die Sparkasse am Niederrhein Veranstaltungen in der Region. Das Stiftungskapital beträgt insgesamt 7,2 Millionen Euro.

Anfang Juli hat die künstlerische Leiterin Betti Ixkes gemeinsam mit der Sparkasse am Niederrhein das Programm des nächsten Comedy Arts Festivals vorgestellt. Fast zeitgleich machte das Klavierfestival Ruhr Station im Rheinberger Stadthaus. Ohne die Kulturstiftung der Sparkasse wäre beides nicht möglich.

Auch die Förderung anderer Konzerte, kultureller Veranstaltungen und sozialer Organisation würde es ohne die insgesamt fünf Stiftungen der Sparkasse am Niederrhein nicht geben: zum Beispiel das Dong Festival auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn, den Meerbecker Kulturfrühling oder die Konzerte des Niederrheinischen Kammerorchesters Moers, die immer im Herbst im Kulturzentrum Rheinkamp stattfinden.

Info Sparkassen-Fusion im Jahr 2004 Vermögen Die Sparkasse am Niederrhein entstand Anfang 2004, als sich drei Sparkassen im linksrheinischen Teil des Kreises Wesel zusammenschlossen. Seither hat die Sparkasse am Niederrhein fünf Stiftungen: die Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein mit 4,3 Millionen Euro Vermögen, die Sparkassen-Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn mit knapp 0,7 Millionen Euro, die Sparkassen-Sozialstiftung mit knapp 0,7 Millionen Euro, die Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg mit gut 1 Millionen Euro sowie die Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke mit gut 0,5 Millionen Euro. Insgesamt ist das ein Vermögen von 7,2 Million Euro, die jährlich gut 100.000 Euro an Erträgen erbringen, die ausgeschüttet werden.

Kontakt Wilhelm van gen Hassend, Telefon 02841 206 2212, Mail wilhelm.van.gen.hassend@sk-an.de

Die älteste der fünf Stiftungen ist die große Kulturstiftung der Sparkasse. Die Idee zu ihrer Gründung hatte 1986 Günter Berns, der damalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Moers, die 2004 zusammen mit den Sparkassen Neukirchen-Vluyn und Rheinberg zur Sparkasse am Niederrhein fusionierte.

Im Zuge dessen entstanden in Neukirchen-Vluyn und Rheinberg je eine Kultur- und eine Sozialstiftung, deren Erträge ausschließlich in Projekte vor Ort fließen. „Die Stiftungen ermöglichen eine regelmäßige Förderung, die unabhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage ist“, sagt Giovanni Malaponti. Er ist heute Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung, quasi des Aufsichtsrats, und Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein.

Über die Jahre hat die Sparkasse das Stiftungskapital der Kulturstiftung immer wieder erhöht, es liegt heute bei 4,3 Millionen Euro. „Die Kulturstiftung kann aktuell rund 60.000 Euro im Jahr ausschütten“, sagt Wilhelm van gen Hassend und ergänzt: „In den ersten Jahrzehnten waren die Erträge allerdings deutlich höher, als es noch mehr Zinsen gab.“ Seit 1986 begleitet er die Kulturstiftung und ist seit 1997 ihr Geschäftsführer. Er blieb es, als er 2011 in den Ruhestand ging. „Die Arbeit hält jung“, sagt der 72 Jahre alte Moerser.

Er kennt die Vereine und Organisationen, zu denen er regelmäßig Kontakt hält. Genauso kennt er die Rahmenbedingungen und Regularien für Stiftungen, die auch im digitalen Zeitalter nur mit viel Papier und Akten einzuhalten sind. „Es gibt eine Stiftungsaufsicht des Landes, die von der Bezirksregierung übernommen wird“, erzählt Wilhelm van gen Hassend. „Die Stiftungsaufsicht prüft uns regelmäßig. Das Stiftungskapital muss risikoarm angelegt sein, am besten in einem gemischten Portfolio aus Anleihen und Immobilienfonds. Auch ein Anteil an Aktien ist möglich. Der Ertrag kann nur an Vereine und Organisationen fließen, die gemeinnützig sind. Alles ist in einem jährlichen Tätigkeitsbericht zu dokumentieren.“

Außerdem hat das Finanzamt ein Auge auf Stiftungen. „Stiftungen haben einen Stiftungszweck, zum Beispiel die Förderung der Kultur oder sozialer Projekte“, erläutert der Geschäftsführer. Es werde genau darauf geachtet, dass die Stiftungsmittel nur in die steuerbegünstigen Zwecke fließen, die der Abgabenordnung entsprechen und in der jeweiligen Satzung festgelegt seien.