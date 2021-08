Reiseführer aus Rheurdt : Reise zu den Schauplätzen deutscher Geschichte

Rheurdt Die VHS Gelderland bietet vom 29. September bis 3. Oktober eine Studienfahrt nach Berlin und Potsdam an. Reiseführer ist der 74-Jährige Rheurdter Helmut Scheunert, ein pensionierter Geschichtslehrer.

Helmut Scheunert ist pensionierter Geschichtslehrer, „Ruhestand“ kommt für den 74-Jährigen aber nicht in Frage. Seine große Leidenschaft war und ist das Reisen und so ist der Rheurdter nun als Reiseleiter unter anderem für die VHS Gelderland tätig. Spezialisiert hat er sich dabei auf Berlinreisen. „Zu der Stadt hatte ich immer eine enge Verbindung“, erzählt Scheunert. „Nach dem Studium in Duisburg habe ich in West-Berlin als Lehrer angefangen und dort eine Zeit gelebt, bevor es mich wieder an den Niederrhein zog.“ Hier wohnte er unter anderem in einer „Lehrer-WG“ in Moers. Seit 1992 lebt Scheunert in der Gemeinde Rheurdt. „In Berlin bin ich aber nach wie vor mindestens zweimal im Jahr“, so Scheunert. „Die Stadt ist ein offenes Tableau und bietet viele Schauplätze des deutschen Geschichtsgeschehen.“ Zwei Berlinreisen hat er für die VHS bereits geleitet, eine musste Corona-bedingt abgesagt werden. Ende September soll es nun erneut eine Studienfahrt nach Berlin und Potsdam geben. Vom 29. September bis 3. Oktober steht die Geschichte der Hauptstadt im Zentrum: von der Residenzstadt der preußischen Könige und der späteren deutschen Kaiser über die brausende Metropole der 1920er Jahre, hin zum Berlin der Nationalsozialisten, der geteilten Stadt im Kalten Krieg bis schließlich zur neuen Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands. Scheunert führt die Gruppe an die Originalschauplätze. Dort, wo nur noch Reste der einstigen Bebauung zu sehen sind, weist er mit anschaulichem Bildmaterial auf die ursprünglichen Zustände und die zeitlichen Veränderungen hin. „Sofern es die Corona-Situation erlaubt, werden der Reichstag, die Freiluft-Gedenkstätten an der Bernauer Straße sowie die Ausstellung ‚Topografie des Terrors’ und der ‚Tränenpalast’ am Bahnhof Friedrichstraße besucht“, berichtet der Reiseleiter. Ein Spaziergang durch den bekannten Stadtbezirk Kreuzberg mit dem Besuch einer Original Berliner Markthalle gehört ebenso zum Programm wie das Schlendern über den Boulevard „Unter den Linden“.