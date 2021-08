Neue RVR-Potenzialfläche für Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn : Hier droht der Region neuer Kiesabbau

Das Thema Kiesabbau wird die Städte Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn noch lange beschäftigen. Foto: Archiv

Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Die vom RVR im neuen Entwurf des Regionalplans als Potenzialflächen ausgewiesenen Abgrabungsareale berühren Felder, Wiesen, Landwirtschaft und einen Flugplatz. Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sind massiv betroffen.

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke und Anja König

Die Bestürzung über einen neuen drohenden Flächenfraß in der Region ist groß: Seit wenigen Tagen liegt der überarbeitete Entwurf des Regionalplans vor. Dieser steht Anfang September im Planungsausschuss des Ruhrparlamentes auf der Tagesordnung. Dann soll über die Offenlage der neuen Planungen entschieden werden. Wie berichtet, schlägt der Regionalverband Ruhr (RVR) brandneue Potenzialflächen für den zukünftigen Kiesabbau in mehreren Städten und Gemeinden am linken Niederrhein vor. Betroffen sind auch Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. So weist der Entwurf für Kamp-Lintfort 139 Hektar Auskiesungsflächen zwischen Saalhoff und Alpsray vor. Allein in Neukirchen-Vluyn sollen rund 180 Hektar Fläche ausgekiest werden.

„Das sind 254 Fußballfelder. Die Fläche reicht von der Halde Norddeutschland bis zur Tersteegenstraße“, sagt Landtagsabgeordneter René Schneider, der die Zahlen aus dem neuen Entwurf am Mittwoch öffentlich gemacht hatte. In den Rathäusern wurden am Donnerstag die Unterlagen gewälzt und die Pläne studiert. „Nicht nur Kamp-Lintfort, sondern auch die Nachbarkommunen sind massiv betroffen“, erklärte der Kamp-Lintforter Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Was wir schon befürchtet haben, hat sich leider bewahrheitet.“ Denn im aktuellen Entwurf des Regionalplans seien 225 Hektar Auskiesungsflächen auf Kamp-Lintforter Stadtgebiet vorgesehen und damit fast 45 Prozent mehr als im Entwurf von 2018.

Info Die Aufgaben des Regionalverbands Ruhr Verfahren Der neue Entwurf des Regionalplans soll am 9. September im Planungsausschuss des Ruhrparlamentes erstmals behandelt werden. Es geht zunächst um die Offenlage des Entwurfs.

Der RVR Der Regionalverbund Ruhr ist die Planungsbehörde. Er kümmert sich um Regionalplanung und Regionalentwicklung, um das Management von Infrastrukturprojekten, um Planung und Ausbau des Radwegenetzes sowie in der Pflege und Entwicklung von Wald- und Grünflächen.

Wie René Schneider am Mittwoch erklärte, hat der RVR in Kamp-Lintfort zwei Flächen als potentielle Abgrabungsbereiche festgelegt zu je 82,1 und 56,9 Hektar. Beide Flächen liegen im Bereich der Saalhoffer Straße, ab der Gabelung Xantener Straße, und sind auf den Karten durch einen schmalen Korridor getrennt. In diesem Bereich liegt der Segelflugplatz in Kamp-Lintfort.

In Neukirchen-Vluyn wurden drei Flächen als sogenannte Potenzialflächen festgelegt. Die mit 70,1 Hektar größte Fläche liegt südlich der Hochkamer Straße (K9) an der Lintforter Straße (L 476). Ein weiterer potentieller Ausgrabungsbereich liegt nördlich der Hochkamer Straße zwischen der Lintforter und der Geldernsche Straße und umfasst 50,9 Hektar. Nur durch die Geldernsche Straße getrennt, liegt darüber die dritte Fläche, direkt am Fuße der Halde Norddeutschland. Hier sehen die Pläne eine Abgrabungsfläche von 60,4 Hektar vor. Für vier weitere Standorte, die zur Debatte standen, erfolgt laut des Planentwurfs keine Festlegung als Abgrabungsbereich. Dazu gehört unter anderem ein Gebiet in Vluynbusch.

Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Ralf Köpke ist bestürzt über die Pläne: „Das ist eine Katastrophe. Es ist noch schlimmer gekommen als erwartet.“ Das Stadtoberhaupt steht in engem Kontakt mit der Bürgerinitiative, den Heimatvereinen sowie den Fraktionen. „Wir werden uns in der Stadt alle zusammen schließen und massiv Widerstand leisten. Dies ist eines der ganz wenigen Themen, bei dem sich alle einig sind und geschlossen kämpfen wollen“, sagt Köpke und erwägt auch eine weitere Klage.