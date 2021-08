Hilfe aus Schaephuysen : Schrauberfreunde helfen einem Flutopfer

Rheurdt/Eschweiler Der Schrauber-Stammtisches sammelte für Dirk Quenter, dessen Oldtimer-Werkstatt überflutet wurde.

In der Karosse ist genau zu sehen, bis zu welcher Höhe das Wasser in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli stieg. Es ließ Schlamm und Laub bis kurz unter das Lenkrad zurück. „Ich war in Südfrankreich im Urlaub, in der Nähe von Montpellier“, blickt Dirk Quenter auf die Karosse des Mercedes-Benz von 1974. „Ich habe von einer Nachbarin einen Anruf erhalten, dass der Wasserstand der Inde steigt. Aber da war es zu spät. Am Ende lag er bei 3,70 Meter. Aus einem kleinen Fluss war ein Strom geworden. In der einen Halle stand das Wasser bei 1,50 Meter, in der anderen bei 0,70.“ Am Freitagabend war der Mercedes „Strich-Acht“, wie die Fahrzeuge mit der kantigen Form aus den 1970er Jahren heißen, der Hingucker beim Oldtimer-Schrauber-Stammtisch in Schaephuysen.

Da war der Fluss Inde, der durch den südlichen Aachener Stadtteil Kornelimünster über die Städte Eschweiler und Inden bis nach Jülich läuft, um dort in die Rur zu mündet, wieder in sein Bett zurückgekehrt. Die Flutkatastrophe vor wenigen Wochen hat auch die Oldtimerfans getroffen, vor allem in Eschweiler. Auf dem Gelände des dortigen Bergwerks, das zum Eschweiler Bergwerksverein (EBV) gehörte und 1997 schloss, haben sich mehrere Unternehmen angesiedelt, die Oldtimer restaurieren oder Fahrzeugteile instandsetzen, seien es nun Personenwagen oder Lastwagen. Zu diesen zählt auch Quenter, der in Wesel zur Schule ging, und nach seinem Abitur nach Aachen wechselte, um dort Elektrotechnik zu studieren. Er blieb dort. 1998 machte er in Eschweiler sein Hobby, die Oldtimer, zu seinem Beruf. Er hat sich in seiner Oldtimer-Restaurations-Werkstatt auf Fahrzeuge mit dem Stern spezialisiert, vor allem auf die Baujahre von 1959 bis 1986, unter anderem Heckflosse, Pagode oder Strich-Acht, wie sie bei Mercedes-Benz-Freunden heißen. Diese Fahrzeuge werden auch von den Besuchern des Oldtimer-Schrauber-Stammtisches bewegt, die bis zu einem Umkreis von 100 Kilometern zur Gaststätte Hauser in Schaephuysen anreisen, in ungeraden Monaten am ersten Dienstag im Monat, in geraden am ersten Freitag im Monat. Organisiert wird der Stammtisch von Karl-Peter Hauser, der Quenter kennt, weil die Fans von Fahrzeugen aus Stuttgart über verschiedene Vereine und Treffen gut miteinander vernetzt sind. Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker aus Schaephuysen war Ende Juli zwei Tage in Eschweiler, um beim Entschlammen zu helfen.