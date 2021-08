Freiwillige Feuerwehr Rheurdt : Feuerwehr Rheurdt wirbt für den „Kinderfinder“

Rheurdt Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt setzt auf Brandschutzaufklärung schon bei den Kleinsten. Der „Kinderfinder“ ist ein leuchtender Wegweiser, der im Notfall beim Kampf gegen die Zeit hilft.

Wenn es im eigenen Zuhause brennt, geraten Betroffene von jetzt auf gleich in eine absolute Ausnahmesituation und tendieren dazu, unüberlegt zu handeln. Ganz besonders gefährlich ist diese Reaktion bei Kindern, die sich aus Angst vor Gefahren in vermeintlich sichere Verstecke zurückziehen. Sie legen sich unter ihr Bett, stellen sich hinter Vorhänge oder schlüpfen in ihren Kleiderschrank, weil sie fälschlicherweise glauben, dort vor Feuer und Rauch geschützt zu sein. Das größte Problem dabei: Die Eltern und letztlich auch die Feuerwehr können sie dort nicht finden. Eine kinderleichte und wertvolle Hilfe bietet der „Kinderfinder“. Darauf macht die Feuerwehr Rheurdt jetzt aufmerksam. Beim Kinderfinder handelt es sich um einen dreieckigen, neongelben, reflektierenden Aufkleber, der wie ein Verkehrsschild aussieht. Er weist den Einsatzkräften der Feuerwehr im Brandfall den Weg und warnt: Hinter dieser Tür könnten Kinder sein! Denn wenn Räume und Flure bereits stark verraucht sind, kann selbst die in Suchtechniken speziell geschulte Feuerwehr nur schwer feststellen, in welchem Raum sich möglicherweise noch ein Kind aufhält. Werden die vorgehenden Einsatzkräfte auf einen Aufkleber aufmerksam, kann die Einsatztaktik umgehend angepasst werden. Der Kinderfinder sollte an allen Kinderzimmertüren des Hauses bzw. der Wohnung angebracht werden. Da heißer Brandrauch grundsätzlich nach oben steigt, ist der Aufkleber möglichst in Bodennähe aufzukleben.