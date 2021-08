Stadtentwicklung in Rheurdt : „Hier wird Lebensraum zerstört“

Rheurdt Einige Anwohner des Schulwegs sind entsetzt über die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 28. Weil hinter ihren Häusern ein neues Wohngebiet entstehen soll, muss ein Naturidyll weichen.

Doch nicht alle Bürger sind über diese Planungen glücklich, so etwa einige Anwohner des Schulwegs. „Ich glaube viele Rheurdter wissen gar nicht, was sich hier für ein Naturidyll verbirgt“, so Diana Bracht. Ihr Garten grenzt an das künftige Neubaugebiet, wo aktuell noch ein wildwachsendes Mischwäldchen steht. „Wie kann man sich Ökodorf nennen, wenn man so ein wichtiges Stück Natur für ein paar Häuser opfern will?“ Der Wald würde Lebensraum für viele Tieren bieten: Fledermäuse, Eichhörnchen mit Jungtieren, Falken die darin nisten, Buntspecht, Grünspecht, Kuckuck, Raufußkauz, Eisvogel, Eichelhäher, Igel, Marder, Mulche, Frösche und viele mehr. „Rund 4370 Quadratmeter wertvolle Waldfläche gehen verloren, es sollen 80 bis 100 Bäume gefällt werden“, berichtet eine andere Anwohnerin. Dafür sollen punktuelle Ausgleichspflanzungen gemacht werden. Diese könnten aber einen gewachsenen Mischwald nicht ersetzen. „Es wäre sehr wünschenswert, dass unsere Gemeinde diese Naturidylle erhält und den Klimaschutz in unserer Gemeinde unterstützt“, so Bracht.