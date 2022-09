Gewerbegebiet In den Pannenkaulen : Saunaclub in Schaephuysen?

Rheurdt Am Donnerstag sorgte ein Schild im Gewerbegebiet „In den Pannenkaulen“ für Aufregung in den sozialen Medien. Was die Gemeinde zu dem angeblich geplanten Sauna-Club in Schaephuysen sagt.

Im Gewerbegebiet In den Pannenkaulen in Schaephuysen sorgte am Donnerstag ein Schild für Aufregung. An der Hinweistafel zu dem Gewerbegebiet fand sich ein neu angebrachtes Schild. „Oh lá lá! FKK- und Saunaclub ab April 23: über 50 Girls! Inhaber: Bruno Gizzi“, so die Aussage in grellen Buchstaben. Auf Facebook machte ein entsprechender Beitrag schnell die Runde. „Schaephuysens Infrastruktur wächst“ hatte ein Nutzer gepostet, darunter Fotos des Schildes. „Ist das ein schlechter Scherz?“, so ein Kommentar. „Das generiert reichlich Gewerbesteuer für die Gemeinde ... oder doch nur ein Aprilscherz im September?“, so ein weiterer. Eine Facebook-Nutzerin schrieb: „Ich bin geschockt ... Warum denn Schaephuysen? Ich bin bestimmt nicht prüde und lebe auch nicht ‚hinterm Mond‘, aber DAS geht gar nicht“, und richte eine Frage an Bürgermeister Dirk Ketelaers: Kann man sich dagegen wehren? Im Rheurdter Rathaus weiß man nichts über derartige Pläne. „Ich habe heute Morgen gegen 9 Uhr von einigen Gewerbetreibenden aus dem Gebiet von dem Schild erfahren. Hier im Haus sind keinerlei Vorgänge dazu bekannt, weder eine Gewerbeanmeldung, eine Nutzungsänderung oder ähnliches liegen vor“, so Bürgermeister Dirk Ketelaers am Donnerstag auf Nachfrage. Auch ein entsprechendes Gebäude sei der Gemeindeverwaltung nicht bekannt. „Es gab somit noch nie Kontakt des ‚Betreibers‘ zu uns. Mehr kann ich aktuell auch nicht dazu sagen.“ Bereits am Nachmittag war das Schild fürs erste wieder verschwunden.