Brauchtum in Rheurdt : Schopes feiert vier Tage lang Schützenfest

Nach der Messe wird auch in diesem Jahr wieder traditionell die Kranzniederlegung begangen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt Der Bürgerschützenverein Schaephuysen 1925 freut sich, dass nach der Corona-Pause endlicht wieder das Schützenfest am kommenden Wochenende statt finden kann. Vier Tage lang bieten die Schützen eine abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am dritten Wochenende im September wird in Schaep­huysen traditionell von Freitag bis Montag das Schützenfest des Bürgerschützenvereins (BSV) und Kirmes gefeiert. Der Thron um König Thomas Mysliwietz und die Minister Frank Hesse und Thomas Mangen freut sich bereits auf die fröhlichen Tage im Festzelt auf dem Marktplatz und hofft, dass möglichst viele Schaephuysener Bürgerinnen und Bürger mit ihm nach so langer Zeit wieder gemeinsam feiern. Thomas Mysliwietz regiert zusammen mit seiner Königin Désirée Pistel, die Ministerpaare sind Frank Hesse und Nicole Hoesemans sowie Thomas Mangen mit seiner Ehefrau Andrea Grossmann.

Der Bürgerschützenverein hat sich auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Gestartet wird am Freitag, 16. September, um 20 Uhr, mit der Partynacht der Jungschützen. Die Band Welcome wird mit Livemusik für beste Stimmung sorgen. Karten für die Partynacht sind im Vorverkauf für 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) erhältlich in allen Schaep­huysener Gaststätten, bei Angela Hoyer (Nah und Gut) und im Salon Dickhaus. Am Samstag, 17. September, treffen sich die Bürgerschützen zunächst um 18 Uhr an der Gaststätte Hauser, anschließend wird um 18.30 Uhr in der St.-Hubertus-Kirche die Heilige Messe unter Mitwirkung des Kirchenchors Cäcilia mit anschließender Kranzniederlegung gefeiert. Der große Königsgalaball beginnt um 20 Uhr. Ganz Schopes ist eingeladen, gemeinsam mit dem Thron zu feiern. Die Partyband Upload sorgt für passende Musik, der Eintritt ist frei.

Ein Highlight des Schützenfests ist der große Festumzug am Sonntag. Dazu treten die Schützen um 14 Uhr bei der Gaststätte Hauser an. Am Festumzug beteiligen sich auch der Marinespielmannszug Blau Weiß Schaephuysen und der Musikverein Auwel-Holt. Um 17.15 Uhr findet die abschließende Parade an der Kirche statt. Zum geselligen Ausklang des Tages laden ab 17.45 Uhr der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen und der Bürgerschützenverein zum Dämmerschoppen auf dem Festplatz ein. Der Eintritt ist frei.