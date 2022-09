Pfadfinder Rheurdt : „Wir sind eine große Gemeinschaft“

Rheurdt Die Rheurdter Pfadfinder hatten zum großen Jubiläumsfest auf der neuen Platzanlage in Schaephuysen eingeladen. Auch der Regen konnte die gute Laune nicht trüben. Was die Pfadfinder für die Zukunft planen.

„Wir sind eine große Gemeinschaft“, freute sich Diakon Herbert Thielmann beim Gottesdienst zum 30-jährigen Bestehen des Pfadfinderstamms St. Nikolaus Rheurdt und nannte Beziehungen der Pfadfinder rund um die Welt. Selbst nach Bolivien pflegen sie Kontakte, wie auch nach Malta und in die Schweiz. Die Jurte reichte kaum aus, so viele Rheurdter und befreundete Pfadinder aus dem Umland kamen zusammen. Ein umfangreiches wie „pfadtastisches“ Festprogramm hatte der Vorstand mit Maurice Büchner und Julian Thielmann mit den Stammesmitgliedern vorbereitet. Schon am Freitag starteten die Aktivitäten mit einem internen Stammeslager auf dem neuen Gelände, dem ehemaligen Sportplatz in Schaephuysen. Feuerrunde, Spiele, Spaß und Gesang inklusive Nachtwanderung sorgten bei rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die richtige Stimmung, die am Samstag bei ergiebigem Regen auf eine harte Probe gestellt wurde. „Der Regen hindert uns nicht, beisammen zu sein“, so Kurat Thielmann, der zugleich zum Vorstand der Pfadfinder zählt. Anhand einer Pfadfinder-Kluft mit verschiedenen Abzeichen-Aufnähern ließ er die Stammesgeschichte Revue passieren. „Eine ordentliche Kluft erzählt Geschichten und ist ein Zeichen für gute Arbeit“, so Thielmann. „Klein, aber oho“, lautete der Schriftzug zum Zehnjährigen.