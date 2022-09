Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn : Anti-Kies-Stammtisch trifft am Winkelshof

Neukirchen-Vluyn Der Kampf gegen den Kiesabbau ist längst nicht beendet. Die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV und der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen bündeln ihre Kräfte erneut, um den Niederrhein zu schützen.

„Am 23. September will der RVR die dritte Offenlage des Regionalplanentwurfs regelrecht übers Knie brechen. Die Neukirchen-Vluyner, die im Laufe der letzten anderthalb Jahre mit vielfältigen Aktionen deutlich gemacht haben, dass der Kiesabbau im geplanten Umfang ein absolutes No-Go ist und auf erbitterten Widerstand trifft, fühlen sich in ihren Bürgerrechten missachtet“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Widersprüche, die sie über Monate gesammelt haben, seien längst nicht beantwortet, obwohl der RVR dazu verpflichtet sei. Daher beständen beim HVV und der Bürgerinitiative Zweifel, dass sie inhaltlich zur Kenntnis genommen, geschweige denn im Regionalplan berücksichtigt wurden. Thomas Stralka, der Vorsitzende des HVV betont, „dass der Schutz der Donkenlandschaft weiterhin oberste Priorität hat“. Nadia Riggio von der Bürgerinitiative ergänzt, dass sie Mona Neubauer angeschrieben habe. Die letzte Begegnung fand bei der Anti-Kies-Demo im Oktober 2021 in Kamp-Lintfort statt, wo sich Neubauer in einer Rede deutlich auf die Seite der Kiesgegner gestellt hatte. Jetzt, als Wirtschaftsministerin, spüre man ihre Unterstützung nicht. Riggio: „Wir haben Frau Neubauer zu unserem gemeinsamen Anti-Kies-Stammtisch am Freitag, 30. September eingeladen. Auf dem Winkelshof an der Gartenstraße wollen ab 19 Uhr Vertreter von Parteien und Vereinen, Bürgerinnen und Bürger gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten. Weitere Interessierte sind herzlich willkommen!“