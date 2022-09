Kriminalität in Moers : Moerserin überweist zehnmal Geld an Betrüger

Moers Der vermeintliche Sohn einer Seniorin meldete sich über Whatsapp und bat um Geld aufgrund einer angeblichen Notlage. Innerhalb von mehreren Tagen überwies die Moerserin eine ingesamt fünfstellige Summe.

Mit dem sogenannten Whatsapp-Trick haben Betrüger gleich mehrmals eine ältere Frau aus Moers hereingelegt. In einem Zeitraum von mehreren Tagen überwies die Moerserin zehnmal Geld, wobei ein hoher Schaden im fünfstelligen Bereich entstand. Die Art und Weise des Vorgehens der Betrüger war dieselbe, vor der die Polizei in der Vergangenheit mehrmals gewarnt hatte: Ein Unbekannter gab sich über den Messenger-Dienst als ihr Sohn aus, der eine neue Handynummer hat und dringend Geld braucht. Im guten Glauben führte die 79-Jährige am 12. September, nachdem sie angeschrieben worden war, die ersten drei Überweisungen an den vermeintlichen Sohn durch. Am Tag darauf kam sie zwei weiteren Zahlungsaufforderungen nach, am 19. September überwies sie fünfmal weitere Geldsummen, bevor der Schwindel auffiel.