Nachbarschaft in Schaephuysen : Gemeinschaft und Engagement in der Baumsiedlung

Rheurdt Viel haben die Nachbarn in der Baumsiedlung Schaephuysen bereits mit viel Engagement und Fleiß auf die Beine gestellt. Die beiden Projekte “Die wilden Bienen“ und „Nachtleben in Schaephuysen wurden fertiggestellt. Zum 55. Geburtstag der Siedlung gab es nun ein großes Fest.

Die Organisatoren, die Familien Braun, Sonfeld und Wronski, bedanken sich bei allen Spendern und den aktiven Helfern, die tatkräftig beim Auf- und Abbau aktiv waren. Engagement wird in der Baumsiedlung groß geschrieben. So haben die Nachbarn ihre beiden Projekte auf den Verkehrsinseln zwischen Buchen- und Eichenstraße in diesem Jahr fertiggestellt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner der „Siedlung am Berg“ haben dabei mitgewirkt, die Bauminseln umzugestalten und als Naturprojekt im Wandelweg der Artenvielfalt integriert. „Die ,wilden Bienen‘ und das ,Nachtleben von Schaephuysen‘ bringen ein bisschen mehr Grün und Naturschutz in die Siedlung und sollen gleichzeitig die Gemeinschaft in unserem Dorf fördern“, so Stefan Sonfeld. In regelmäßigen Abständen trifft sich die Nachbarschaft zum Unkrautpflücken und Klönen. „Ohne die fleißigen Helfer, die immer wieder die beiden Inselprojekte pflegen und gießen, wäre das alles nicht möglich“, betont Sonfeld. „Natürlich würden wir gerne unseren Helferkreis noch größer ziehen. Wir freuen uns auf jeden, der sich für das Projekt unserer Siedlung und somit für die Siedlungsgemeinschaft einsetzt. Interessierte dürfen sich gerne melden.“