Freizeit in Rheurdt : Rheurdter Pumptrack wird Ende September abgebaut

Als die mobile Pumptrackanlage am 30. April eröffnet wurde, begann der Ärger. Einige Anwohner vom Burgweg und der Straße An Deckers beschwerten sich über die dumpfen und lauten Geräusche, der von jungen Scooter-, Skateboard- und BMX-Fahrern erzeugt wurden. Der Lärm um die Anlage, der über die Zeitung auch den Weg ins Fernsehen fand, hat sich gelegt. Ende September wird die mobile Buckelpiste mit Steilkurven abgebaut, wie bereits beim Start vor gut vier Monaten angekündigt. „Am Anfang war die Frequentierung sehr hoch“, zog Bürgermeister Dirk Ketelaers am Dienstag im Sozial- und Jugendausschuss ein vorläufiges Fazit. „Sie ist schnell abgeebbt. In den letzten Wochen hat sie nochmals nachgelassen. Die guten Fahrer kannten schnell jeden Hügel und jede Kurve. So war die Anlage für sie nicht mehr interessant. Die Anlage wurde nur noch von jungen Fahrern im Grundschulalter genutzt.“