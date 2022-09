Kreisjägerschaft Wesel : Jäger erfolgreich beim Bundeswettbewerb

Neukirchen-Vluyn Eine junge Mannschaft der Kreisjägerschaft Wesel nahm erstmals an der Deutschen Meisterschaft im jagdlichen Schießen teil. Trainiert wird regelmäßig am Schießstand in Neukirchen-Vluyn. Warum das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe großgeschrieben wird.

Die Schützen treten in unterschiedlichen Disziplinen an, die alle am Schießstand ausgeschossen werden können, der an der Geldernschen Straße 443 a in Neukirchen-Vluyn, direkt an der Grenze zu Rheurdt und Kamp-Lintfort liegt. Sie schießen aus 100 Metern Entfernung auf eine Scheibe, auf der ein Bild eines Rehbocks, einer Wildsau oder eines Fuchses zu sehen ist. Sie zielen aus 60 Metern auf eine laufende Scheibe, auf der ein Keiler abgebildet ist. Und sie legen auf Wurfscheiben an, in der Jägersprache Trap and Skeet genannt, allgemein unter Tontaubenschießen bekannt.